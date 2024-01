Calendario sci alpino oggi | orario prima prova Wengen | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024), martedì 9 gennaio, alle ore 13.00 va in scena lacronometrata verso le due discese di(Svizzera), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile. Inizia la lunga settimana in terra elvetica per gli uomini jet, che vanno alla caccia della vittoria su uno degli arrivi più prestigiosi dell’intero Circo Bianco. Dopo la Val Gardena e Bormio, è il momento in rapida successione die Kitzbuhel. Si inizia dalla Svizzera, dal Lauberhorn, dalla pista più lunga dell’anno.che servirà agli sciatori per riprendere confidenza con il terreno, testare le linee e vedere se è cambiato qualcosa. Chi ha voglia di far bene è Marco Odermett, ancora alla ricerca del primo sigillo in discesa. Svizzeri che qui si sono ...