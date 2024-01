Calciomercato Tottenham | UFFICIALE l’arrivo di Werner

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilha ufficializzatodi Timodal Red Bull Lipsia. Tutti i dettagli sull’operazione Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato il ritorno in Premier League di Timo. COMUNICATO – «Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Timoin prestito dall’RB Lipsia, soggetto a nulla osta internazionale. Il nazionale tedesco si unirà al Club in prestito fino alla fine della stagione, con un’opzione per rendere l’accordo permanente in estate. Indosserà la maglia numero 16».

Sul difensore del Genoa è arrivata l'offerta ufficiale del Bayern Monaco nonostante il Genoa avesse l'accordo colAvanti tutta in questa sessione di: soprattutto se si tratta di Radu Dragusin del Genoa, nonostante ilsia attualmente in pole position per il difensore. Secondo ...Oltre alla parte economica, ilha inserito nell'operazione anche Djed Spence, terzino destro che andrebbe in prestito al Genoa fino al termine della stagione. Una proposta che i rossoblù ...Sul difensore del Genoa è arrivata l’offerta ufficiale del Bayern Monaco nonostante il Genoa avesse l’accordo col Tottenham Avanti tutta in questa sessione di calciomercato: soprattutto se si tratta ...centrale conteso da Tottenham e Bayern Monaco. I rapporti tra i due club in questa fase si sono raffreddati, ma Zanoli resta in uscita e per questo motivo non è escluso il suo prestito a un altro club ...