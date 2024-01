Calciomercato Sassuolo | Carnevali | «Sensi e Kean? Vi spiego»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Le dichiarazioni di Giovannisu quello che sarà ildel: tra cessioni, acquisti e voci a gennaio Giovanni, a margine dell’Assemblea di Lega di ieri pomeriggio, ha voluto parlare di quello che sarà ildeltra voci e possibili trattative. Le dichiarazioni riportate da canale.it. «Ritorno didall’Inter? No grazie, no no. Non c’è nulla su. Cragno? Difficile che succeda qualcosa in uscita»

Calciomercato Sassuolo , Gregoire Defrel è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare i neroverdi per la seconda volta quale futuro per Gregoire ... (calcionews24)

Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali su quello che sarà ildel: tra cessioni, acquisti e voci a gennaio Giovanni Carnevali, a margine dell'Assemblea di Lega di ieri pomeriggio, ha voluto parlare di quello che sarà ildel ...Alberto Aquilani, allenatore dei toscani, avrebbe richiesto espressamente il calciatore romano per rinforzare il proprio attacco (l'alternativa è Luca Moro dello Spezia, in prestito dal). ...Cattive notizie per la Juventus in vista della sfida contro il Frosinone, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vlahovic e Iling non hanno preso ...Rinforzo di calciomercato per la Reggiana. Con una nota ufficiale, il club emiliano ha annunciato l'acquisto in prestito dall'Empoli del.