Calciomercato – Popovic al Milan? Cosa manca per chiudere | PM NEWS

Matija Popovic è una delle idee del Milan per rinforzare il reparto avanzato nel prossimo Calciomercato . Ecco i suoi numeri in stagione (pianetamilan)

Lilian Brassier , Jhon Durán e Matija Popovic , tre nomi in orbita Milan per questo Calciomercato invernale. Ecco come stanno le cose (pianetamilan)

Milan, caccia al difensore dopo Gabbia e Terracciano Il colpo Matijaè praticamente servito , ma il Milan va a caccia di un difensore in questa sessione di...Adessoè pronto per vestire la maglia rossonera. PLAYLIST VIDEO Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi Clicca qui: Altre Notiziele ultime sulla trattativa tra i rossoneri ed il giovane talento serbo Matija Popovic è sempre più vicino a diventare il prossimo colpo del calciomercato Milan in entrata ed in ottica futura. I ...La seconda settimana di gennaio porta con sé nuove notizie di calciomercato, che sta scaldando l'inverno dei tifosi di calcio. La Roma continua con la ricerca di un difensore centrale ...