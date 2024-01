Calciomercato Napoli | da Samardzic a Soumarè | il punto sulle trattative

Leggi su 2anews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilsi muove per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri: ecco tutte leportate avanti dal presidente De Laurentiis.Fare acquisti a gennaio è sempre un affare complicato e non è un caso che, nonostante l’urgenza di intervenire per rinforzare la rosa, fino ad ora sia andato