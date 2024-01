Calciomercato Napoli | bagarre Dragusin | ore decisive per la spinta finale

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ancora novità sul fronte, con una nuovaapertasi sul fronte mercato. Il tutto vede protagonista anche il. Continuano gli strascichi post Torino-all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri sono infatti finiti in ritiro presso l’Hotel Serapide di Pozzuoli dopo l’ennesima debacle stagionale, con l’intento di ritrovare la forza di un tempo sia in vista del derby contro la Salernitana che alla luce dell’imminente impegno in Supercoppa. Nel frattempo, quindi, si cercano alla disperata nuovi innesti sponda mercato, dove il solo Mazzocchi non basta a De Laurentiis per considerare concluso il proprio lavoro invernale. Mentre per Samardzic si aspettano quindi ulteriori conferme, ecco spuntare gli ennesimi aggiornamenti sulla figura di Radu. Si prospetta infatti un’apertissima ...