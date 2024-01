Calciomercato Milan | Mike Maignan pronto a restare a Milano! Le parole

Leggi su dailymilan

(Di martedì 9 gennaio 2024)o e vincere. Vincere il più possibile con la maglia rossonera indosso…vuolea lungo alsue. Vuoleper vincere tanto, il più possibile. Lo dice in una lunga intervista a GQ Italia. Dove parla un po’ di tutto. Anche dei suoi obiettivi, di quello che vuole vincere. Con chi lo vuole vincere. E la maglia del Diavolo, quella rosso e nera gli piace. Gli sta bene indosso. E non c’è motivo per togliersela. Fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà: è questa la mia mentalità… È questa la forza diche a GQ Italia non si tira ...