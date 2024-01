Calciomercato Milan – Lo Spartak Mosca piomba su Krunic | la situazione

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo anche in questa settimana. Sono in corso tutte le trattative e presto alcune potrebbero arrivare alla ... (notizie)

Voglia d’inseguire gli obiettivi prefissati a inizio stagione. In realtà, la prima parte di Serie A dei rossoneri non è andata come da pronostico, ... (metropolitanmagazine)

Il Milan in questo Calciomercato invernale potrebbe andare in maniera importante su un profilo importante in forza al Torino . Si tratta del capitano ... ()

... situazione al PSG e confronti anche nei confronti di Maignan Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di DAZN tra addio al, situazione al PSG e ..., caccia al difensore dopo Gabbia e Terracciano Il colpo Matija Popovic è praticamente servito , ma ilva a caccia di un difensore in questa sessione di...Impegno nei quarti di finale di Coppa Italia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che mercoledì sera scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Alla vigilia del ... del match contro i rossoneri: ...Le ultime sul futuro di Rade Krunic. Il Milan è in attesa di un’offerta migliore da parte del Fenerbahce. Sullo sfondo ci sono altre squadre Rade Krunic è destinato a lasciare il Milan il… Leggi ...