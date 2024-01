Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo anche in questa settimana. Sono in corso tutte le trattative e presto alcune potrebbero arrivare alla ... (notizie)

Nella lista si era iscritto anche il, che aveva chiesto informazioni, senza però formulare nessuna offerta. Chi è Djed Spence: andrebbe in prestito al Genoa Nell'affare che potrebbe portare ...Tifoso dichiarato del Foggia, ma ai più attenti non sarà sfuggita una simpatia per il. Ironico e preparato. Capace di alleggerire il dibattito con una battuta ma anche di essere tagliente. ...Penso che sia l’obiettivo minimo per una squadra come il Milan». Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio ...Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione e fratello del presidente del Genoa Alberto Zangrillo, è intervenuto a 'Un Giorno da Pecora', trasmissione in onda su ...