Calciomercato Milan – Accordo Dragusin-Bayern Monaco | le ultime

Bob Omoregbe , giovane attaccante del Milan in prestito ora alla Fiorenzuola, andrà al Sestri Levante . Ecco i dettagli (pianetamilan)

Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Verona per portare alla corte di mister Stefano Pioli il difensore Filippo Terracciano: in mattinata le ... (sportnews.eu)

Il Milan avrebbe intenzione di rinforzare il reparto difensivo. A questo proposito potrebbe torna re in auge Alessandro Buongiorno (pianetamilan)

Il Milan avrebbe in programma un Incontro con il Verona per Cyril Ngonge . Ecco dunque i dettagli del possibile summit (pianetamilan)

Secondo alcune indiscrezioni si sarebbe inserito un club russo nella corsa per il centrocampista del Milan Rade Krunic (pianetamilan)

Iniziata la sessione invernale di Calciomercato (durerà fino al 31 gennaio) e il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Pioli ha ragione se dice che ilnel girone di andata è andato meglio dello scorso anno se lo guardiamo dal punto di vista del DGI. Un DGI dello 0,78 contro lo 0,57 rappresenta un buon ...Ammiravo campioni come Baggio, Totti, Del Piero, ma Luca era davvero capace di creare calcio. La forza del calcio italiano é sempre stata quella di difendere bene e poi avere questi campioni davanti ...Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, lancia un duro attacco alla tecnologia VAR e alla classe arbitrale. Ecco le parole del suo editoriale: "Hanno fatto battaglie per ...