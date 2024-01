Calciomercato | le trattative della parte destra di classifica

(Di martedì 9 gennaio 2024), il punto sulleche animano la: i colpi in chiave salvezza Gennaio è il mese in cui le squadre ritornano sulcon un’idea molto chiara: pochi colpi, ma quelli giusti, per puntellare la rosa nelle sue fragilità. E se lasinistra, per meriti di campo, si prende sempre le prime pagine, anche nella lotta salvezza le squadre e i direttori sportivi lavorano con spirito certosino alla ricerca del colpo giusto al posto giusto. La GazzettaSport, con l’accattivante titolo di Hit degli affari, fa il punto sugli obiettivi di: Cagliari, Empoli, Frosinone, Lecce, Sassuolo e Verona. OKEREKE ...

Nomi caldi2024 Juventus, Inter, Milan, Napoli Squadrain corso Juventus Phillips, Hojbierg, Djalò (70%) Inter Djalò (20%), Buchanan (ufficiale) Napoli Dragusin (10%), Luvumbo, Wieffer ......rilanciano dopo l'offerta della Juventus che a questo punto si è aggiudicata il difensore portoghese del Lille mettendo sul tavolo delle6 milioni di euro (bonus compresi)....Lo "Special One" ha poi detto la sua sul fatto che la società non abbia ancora intrapreso la trattativa per il suo rinnovo contrattuale: "Mi sono fatto delle domande e una risposta chiara al 100% non ...Dragusin, ecco la svolta: operazione in chiusura. Dove giocherà l’ex Juve, tutti i dettagli L’ex Juve Radu Dragusin si avvicina a grandi passi al Tottenham. Scatto decisivo degli Spurs: come riferito ...