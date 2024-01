Calciomercato | Genoa Tottenham chiude per Dragusin | in rossoblù Spence

Secondo la BBC gli Spurs hanno raggiunto l'accordo con il Grifone per il centrale rumeno GENOVA - Circa venticinque milioni di euro più il prestito ... (247.libero)

In dirittura d’arrivo la trattativa tra il Genoa e il Tottenham che porterà Radu Dragusin in Premier League. Secondo quanto riportato dalla BBC, ... (sportface)

Calciomercato Genoa : arriva anche il Milan sul top player - la carta vincente si chiama…

Il Calciomercato del Genoa non ti annoia mai. Questo potrebbe essere un titolo interessante per quanto riguarda gli affari del Genoa sia in entrata ... ()