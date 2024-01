Calciomercato Genoa | Djuric osservato Si tratta con il Verona

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilsta osservando fortementeper cercare di potenziare l’attacco. Ecco le ultime disulla situazione rossoblu Secondo quanto riportato Di Marzio, l’attaccante delè fortementein questa sessione didalper cercare di potenziare il reparto offensivo dei rossoblu. Offerta in arrivo? Possibile, ma per il momento sidi semplice osservazione nei confronti del giocatore gialloblu. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Il Calciomercato del Genoa non ti annoia mai. Questo potrebbe essere un titolo interessante per quanto riguarda gli affari del Genoa sia in entrata ... ()

In dirittura d’arrivo la trattativa tra il Genoa e il Tottenham che porterà Radu Dragusin in Premier League. Secondo quanto riportato dalla BBC, ... (sportface)

Ecco le ultime disulla situazione rossoblu Secondo quanto riportato Di Marzio, l'attaccante del Verona Djuric è fortemente osservato in questa sessione didalper ...Milan, Dragusin dalScatto del Tottenham su rossoneri e Bayern Monaco Nelle scorse ore era trapelato il nome di Radu Dragusin. Il 21enne difensore rumeno delè uno dei ...Quello della Sampdoria per Aramu è più di un interesse: Mancini sta provando a portarlo a Genova in questo calciomercato, ma prima bisogna cedere e superare l ...Il Napoli sa di avere poche chances, ma prosegue le trattative". "Walter Mazzarri però non può attendere troppo e il Napoli dovrà valutare chi scegliere dopo la dead line data al Genoa. Theate e Perez ...