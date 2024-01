Calciomercato Empoli | frenata su Cerri? La situazione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ildell’sta entrando nel vivo, ma per la trattativasta risultando qualche problema. LaSecondo quanto riportato da Pianeta, si sta leggermente complicando la trattativa per portare l’ex attaccante del Pescara Albertoalla corte azzurra. Le motivazioni sono date anche dall’inserimento last minute del Genoa: rallentando di conseguenza tutta la trattativa di. Nonostante ciò i toscani hanno già l’accordo con il Como. E’ soltanto questione di tempo in casa

L’ Empoli è al lavoro per consegnare ad Andreazzoli rinforzi importanti per lottare fino alla fine per la salvezza L‘ Empoli è al lavoro per ... (calcionews24)

Gennaio e metà febbraio parte con le squadre che perdono una 50ina di nazionali Africani e Asiatici: Cagliari,, Frosinone, Salernitana, Torino e Udinese le più colpite in base alle rose ...Juventus, il tesoretto per arrivare a Djalò I bianconeri hanno fatto un piccolo ... al passaggio del centrocampista Filippo Ranocchia dall'al Palermo a titolo definitivo . Senza ...Adesso è ufficiale: Szymon Zurkowski torna a essere un giocatore dell`Empoli. Attraverso il sito della Lega Serie A è stato reso noto il passaggio del centrocampista.La Sampdoria in pressing per avere Moro dal Sassuolo, trattative non semplici per il club blucerchiato sopratutto in entrata in quanto ha indice di liquidità negativo ed ha bisogno di vendere. IL Bolo ...