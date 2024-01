Calciomercato | Cremonese Da Terni arriva Falletti | firma fino al 2026

Il giocatore uruguaiano, classe 1992, arriva a titolo definitivo dalla Ternana CREMONA - Lasi rinforza ulteriormente. Il club grigiorosso, infatti, ha annunciato di "aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana le prestazioni sportive del calciatore Cesar Alejandro Falletti ......e difficoltà a centrocampo Dopo la complicata qualificazione in Coppa Italia contro la, ... Mourinho (LaPresse) -.itPer la squadra di Mourinho è l'ennesimo esame visto che negli ...Un colpo che era nell`aria e che ora è diventato ufficiale: dopo 237 partite e 48 gol, Cesar Falletti lascia la Ternana per accasarsi alla Cremonese, che lo acquista.Editoriale di Raimondo De Magistris Bonucci, Scalvini, Kean, Politano, Spinazzola ... Così l'Europeo in Germania condiziona il calciomercato di gennaio: c'è chi vuole rientrare, chi cerca spazio e chi ...