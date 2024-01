Calciomercato | agente Kvaratskhelia | «Osimhen via da Napoli Khvicha invece…»

(Di martedì 9 gennaio 2024), le parole dell’dell’attaccante delsul futuro sia del suo assistito che diA 1 TV Sport Georgia, l’dell’attaccante delha voluto parlare di: non soltanto sul futuro del ragazzo, ma anche quello di. «non rimarrà tutta la vita nel. In estate andrà in Arabia.non accetterebbe nemmeno un miliardo di euro: preferirebbe Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona o Manchester City. I suoi obiettivi sono molto diversi. Cessione? Anche lui ha un contratto con ADL, ma lui è nel mirino di diverse squadre».

L'del difensore, Davide Lippi, vuole provare a piazzarlo in serie A, dove ci sarebbero alcuni club interessati. Cellino, però, potrebbe 'forzare' la destinazione. Modena e Catanzaro avrebbero ...Nei confronti di Mario Balotelli, l'dell'ex attaccante dell'Inter ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Ai microfoni di DAZN, Enzo Raiola, l'dell'attaccante ex Inter Mario Balotelli ha voluto parlare del suo futuro. "Balotelli ha avuto molte offerte di mercato. Dopo aver fatto Monza e Brescia, che non sono state due parentesi felici ...Le parole dell’agente di Donnarumma tra addio al Milan, situazione al PSG e confronti anche nei confronti di Maignan Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai ...L`agente dell`esterno georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rilasciato un`intervista al connazionale Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia,.