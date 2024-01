Calciomercato | accordo Genoa-Tottenham per Dragusin | 25 milioni di euro più il prestito di Spence

(Di martedì 9 gennaio 2024) In dirittura d’arrivo la trattativa tra ile ilche porterà Raduin Premier League. Secondo quanto riportato dalla BBC, gli Spurs hanno raggiunto l’con i liguri sulla base di 25dipiù ildi Djed. Battuta la concorrenza di Napoli e Bayern Monaco, che avevano pareggiato l’offerta degli inglesi, i quali si erano però mossi con anticipo. Decisiva la volontà del difensore rumeno, che ha spinto per trasferirsi oltremanica. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. SportFace.

Calciomercato Napoli , bozza di trattativa tra il Genoa e i partenopei per quanto concerne l’acquisto di Dragusin . La situazione Come riportato ... (calcionews24)

Primo weekend di Serie A del nuovo anno, ma le trattative non si fermano. La Juventus sorpassa l’Inter per Djalò , Napoli al lavoro su tre colpi. La ... (notizie)

Il Napoli e De Laurentiis stanno lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa e avrebbero trovato l’ accordo con l’Udinese per Lazar ... (calcionews24)

Il Bayern Monaco avrebbe trovato un Accordo con l'agente di Radu Dragusin per l'approdo in baviera del romeno che piace anche al Milan (pianetamilan)

Le parti avevano trovato l'a inizio dicembre, adesso il giocatore è arrivato a Milano per ... FOTOGALLERY Foto: Instagram @acmilan %s Foto rimanentiTerracciano al Milan: tutte le ...Napoli - Novità di mercato per il Napoli , come raccontato da Sky Sport. Oggi è stato raggiunto l'tra Genoa e Tottenham per Radu Dragusin , per 25 milioni più altri 5 di bonus. ...La seconda settimana di gennaio porta con sé nuove notizie di calciomercato, che sta scaldando l'inverno dei tifosi di calcio. La Roma continua con la ricerca di un difensore centrale ...Il Genoa ha chiuso la cessione di Radu Dragusin al Tottenham. Ai rossoblu andranno 25 milioni più 5 di bonus e il prestito di Spence.