Calcio | Serie C | parte il palinsesto del canale Youtube Lega Pro

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha squalifica to per una giornata l'allenatore della Roma José Mourinho per "avere, al 49° ... (liberoquotidiano)

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 19/a giornata, ha squalifica to per due giornate il ... (liberoquotidiano)

La prima novità è l'appuntamento tutti i mercoledì alle 19 con l'inedito programma sullaC NOW: 'AperiC' sono attesi ospiti tra legends o rappresentanti delle sessanta squadre tra allenatori, ...... di cui Lete è orgogliosa di essere sponsor, ed i loro tifosi, secondo il claim "Chi vive ilbeve Acqua Lete". Previste, infine, unadi attività digital e social che culmineranno in una ...secondo il claim "Chi vive il calcio beve Acqua Lete". Previste, infine, una serie di attività digital e social che culmineranno in una challenge per gli utenti di TikTok, che potranno avere la ...La giornalista Valentina Ballarini ha attaccato duramente le scelte di mercato di alcuni club di Serie A che cedono talenti ai campionati stranieri. Ecco le parole del suo editoriale pubblicato ...