Calcio | Salernitana ed Empoli sempre più giù | per bookie anche Frosinone a rischio Serie B

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Il Sassuolo regola di misura la Fiorentina e ritrova una vittoria che tra le mura amiche mancava addirittura dal poker rifilato la Juventus lo scorso 23 settembre. Ora i neroverdi raggiungono i 19 punti in classifica, a +5 dal terzultimo posto, con la quota retrocessione che sale a 5,50 su Better e 6,50 su Newgioco. Per la discesa inB, secondo isonoin prima fila le ultime due della classe,ed, offerte entrambe a 1,40.il Cagliari, reduce da un pari in trasferta a Lecce, rischia un pronto ritorno incadetta fissato a 1,65, mentre dopo un inizio di girone di andata da protagonista, è in pericoloil, arrivata a quattro sconfitte ...