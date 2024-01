Calcio | Roma Kristensen Derby? Non temo nessuno | Coppa è obiettivo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il difensore giallorosso ha commentato l'imminente gara diItalia- "Non, ma rispetto la qualità della Lazio. Se temessi qualcuno non potrei giocare. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità, questo è l'. Contro l'Atalanta avremmo dovuto vincere abbia

Marchetti dirigerà Fiorentina-Bologna, Sacchi invece Juve-Frosinone ROMA - Designati gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia, al via ... (ilgiornaleditalia)

Marchetti dirigerà Fiorentina - Bologna, Sacchi invece Juve - Frosinone Roma - Designati gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia, al via ... (247.libero)

... LE NEWS DI OGGI LIVE LA CLASSIFICA 2022/23 A QUESTO PUNTO DELLA STAGIONE (19GIORNATA) Napoli : 50 pt Milan : 38 pt Lazio : 37 pt: 37 pt Inter : 37 pt Atalanta : 35 pt Juventus : 28 pt* Udinese ...Il difensore giallorosso ha commentato l'imminente gara di Coppa Italia- "Non temo nessuno, ma rispetto la qualità della Lazio. Se temessi qualcuno non potrei giocare. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità, questo è l'obiettivo. Contro l'Atalanta ...Il difensore giallorosso ha commentato l'imminente gara di Coppa Italia ROMA (ITALPRESS) - 'Non temo nessuno, ma rispetto la qualità della Lazio.Il calciatore biancoceleste alla vigilia della sfida di Coppa Italia ROMA (ITALPRESS) - 'Il derby è sempre una partita sentita, a ogni ...