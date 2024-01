Calcio | Gasperini | due dubbi da sciogliere domattina

Sulla formazione,punterà sui migliori, lasciandosi qualche carta di riserva: "Ilmoderno si gioca spesso sulle cinque sostituzioni. In attacco ci sono anche Muriel che il mese ...In vista della sfida di Coppa Italia tra la sua Atalanta e il Milan, il tecnico orobico Giampieroha parlato in conferenza stampa: ' Ilè forse l'unico sport ad avere anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore per forza. Dando per improbabile lo Scudetto e le ...Sulla formazione, Gasperini punterà sui migliori, lasciandosi qualche carta di riserva: "Il calcio moderno si gioca spesso sulle cinque sostituzioni. In attacco ci sono anche Muriel che il mese scorso ...Ecco le parole di Gasperini sugli obiettivi dell’Atalanta: “Il calcio è forse l’unico sport dove c’è anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per ...