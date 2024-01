Calcio | frattura al piede | il Cagliari perde anche Oristanio

Per il Cagliari altra tegola dopo gli stop a Shomurodov (al piede), Lapadula (costole) e la partenza di Luvumbo in Coppa d'Africa. Anche Pavoletti non è al meglio per una botta al piede. ...Nel Cagliari si ferma Gaetano Oristanio. A seguito di un trauma contusivo riportato nell'ultima gara, il calciatore stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato lacomposta del quinto metatarso del piede destro. L'infortunio richiederà un trattamento conservativo e nei prossimi giorni avrà inizio l'iter terapeutico, fa sapere il club sardo.Un altro infortunio in attacco per il Cagliari: Oristanio dovrà stare fermo almeno un mese e mezzo. Tutta colpa di una botta subita sabato ...L’attaccante ha riportato a Lecce la frattura del quinto metatarso del piede destro. Per ora è escluso l’intervento chirurgico, tempi di recupero da stabilire ...