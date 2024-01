Calcio | Cesena Daspo di tre anni per il padre di Shpendi

... n tanto meno quelli del compianto Gianluca Vialli, eroe esemplare deled esempio di ... Invece ail signor Alex Shpendi non ammette che il figlio Cristian, attaccante del, possa ...... padre del giocatore delCristian Shpendi, disposto dal questore di Forlì "Claudio Mastromattei, dopo gli avvenimenti relativi all'incontro di- Olbia di domenica sera ...disposto dal questore di Forlì – Cesena Claudio Mastromattei, dopo gli avvenimenti relativi all'incontro di calcio Cesena - Olbia di domenica sera allo stadio Manuzzi, quando l'uomo, a partita appena ...ha disposto il Daspo per Liman Shpendi (per tutti Alex), padre del giocatore del Cesena Cristian Shpendi, dopo gli avvenimenti relativi all'incontro di calcio Cesena-Olbia di domenica 7 gennaio allo ...