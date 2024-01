Cala la disoccupazione; l' Istat conferma l' efficace politica del governo

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) A novembre il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito (-3,3%, pari a -66mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d'età, con l'eccezione dei 25-34enni tra i quali invece si osserva un aumento. Il tasso ditotale scende al 7,5% (-0,2 punti), quello giovanile al 21,0% (-2,5 punti). È quanto rileva l'. "A novembre 2023, prosegue la crescita dell'occupazione che, rispetto al mese precedente, coinvolge solamente i lavoratori dipendenti, saliti a più di 18 milioni 700 mila; con un aumento di 15 mila unità, tornano a crescere anche i dipendenti a termine. Il numero degli occupati – pari a 23milioni 743mila – è in complesso superiore a quello di novembre 2022 di 520 mila unità - è il commento dell'istituto di statistica - Esse corrispondono a un incremento di 551 mila dipendenti permanenti e 26 mila autonomi mentre il ...