Cade a pezzi | è gelido e fatiscente | ribellione dei politici su Westminster

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il Palazzo diche ospita la Camera dei comuni. Ed è freddo. Nessuno vuole più lavorarci, incluso il leader laburista Keith Starmer che due-tre giorni a settimana, preferisce rimanere nel quartier generale del partito, un edificio moderno di Southwark ai di là del Tamigi. I muri crollano, i tetti perdono e le temperature sono polari. In molti, svela Politico, scelgono di lavorare da remoto o in forma ibrida per rimanere in presenza il minimo indispensabile, soprattutto in questo freddo mese di gennaio. «Ci sono numerosi problemi con l'edificio del Parlamento. Ci sono crepe sotto il peso di diverse migliaia di persone che ci lavorano, e la parte più antica del palazzo non era stata costruita per questo», riassume Jenny Symmons, presidente del sindacato Gmb, che rappresenta il personale che lavora con i ...