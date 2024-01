Cacca semidura Ma se passi domani La Ferragni? Fedez insulta Myrta Merlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sono giorni di tensione in casa Ferragnez, con Chiaraindagata per truffa dalla Procura di Milano per il caso dei pandori Balocco e la presunta "falsa beneficenza" e il maritosempre più nervoso nei confronti dei giornalisti che, inevitabilmente, stanno seguendo la vicenda in modo massiccio. Il rapper e conduttore, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato piuttosto attivo sui social e tra le sue stories su Instagram spiccano, in poche ore, un paio di violenti attacchi ai cronisti assiepati sotto casa. "Ormai Paloma è una star, Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista sotto casa nostra nella speranza di vedere chissà che cosa, magari fa lo scoop sugli escrementi di Paloma...", ironizza mostrando il suo cane a proposito del programma di Canale 5, taggando addirittura la conduttrice...