Cabinovia si schianta con 4 persone a bordo | giallo sulle cause del drammatico incidente

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 Almeno quattrosono rimaste gravemente ferite in seguito allo schianto di unain Tirolo, Austria. L’impianto è quello di Acherkogelbahn, nel comparto sciistico di Hochoetz, una trentina di chilometri a ovest di Innsbruck. Secondo la polizia, l’è stato provocato dalla caduta di un albero sui cavi della funivia. Michaela Burger, portavoce dei soccorritori, non ha specificato la gravità dei feriti. Secondo le autorità locali, il distacco di una cabina, anche nel caso di caduta di alberi, è considerato unanomalo. Le operazioni sono complicate dal fatto che la zona della caduta, tra i piloni 8 e 9, è difficile da raggiungere. La “gondola” è precipitata da un’altezza di circa 7 metri. L’impianto di Hochoetz è composto da circa 60 ...

Sempre stando a quanto si apprende dalla polizia, intorno alle 10:22 la gondola da otto passeggeri dell'Acherkogelbahn potrebbe essere caduta dopo essere stata colpita da un albero.