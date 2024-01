Cabinovia precipita in Tirolo | 4 feriti gravi | sono tutti componenti della stessa famiglia dalla Danimarca

(Di martedì 9 gennaio 2024) Unata al suolo in, nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst. Quattro le persone ferite a bordo, tutte facenti parteproveniente...

Il salvataggio è stato probabilmente difficile perché il luogo dell'incidente, nel mezzo del percorso della, si trova su un terreno relativamente impraticabile nel bosco, ha detto un ...16.40in Austria,4 feriti Unaè caduta nel comprensorio sciistico Hochoetz, nella zona di Imst, nel Tirolo austriaco. A bordo c'erano quattro persone appartenenti alla stessa ...Quindi probabilmente è una famiglia». Una cabinovia è precipitata al suolo in Tirolo, nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst. Quattro le persone ferite a bordo, tutte facenti parte della ...Una cabinovia è precipitata oggi in Tirolo. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti i soccorritori ...