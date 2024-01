“Bulloni allentati” La scoperta choc su un Boeing American Airlines

Volontari sotto choc a Sant'Alessio. La rabbia e lo sconforto del presidente: 'Una tragedia se l'auto non si fosse fermata in tempo. Mi appello al ... (247.libero)

...Boeing ha emesso un messaggio invitando gli operatori dei nuovi aerei a corridoio singolo a ispezionare specifici tiranti che controllano il movimento del timone per possibili componenti. ...... esortando gli operatori dei nuovi aerei a corridoio singolo a ispezionare specifici tiranti che controllano il movimento del timone per possibili componenti. La FAA sta chiedendo alle ...United Airlines nel corso delle ispezioni suoi suoi Boeing 737 Max 9 ha rinvenuto dei bulloni allentati. Lo afferma United in una nota indicando che le "ispezioni preliminari" hanno rilevato in alcuni ...Washington (Usa), 8 gen. (LaPresse/AP) - La United Airlines ha riferito di avere trovato dei bulloni allentati sui pannelli dei portelloni dei Boeing 737 Max ...