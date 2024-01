Bufera sulla Ferragni | Chiara Nasti non ci sta e si sfoga così su Instagram

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'influencer è ora indagata per truffa aggravata. Ma, tramite le proprie storie, si ètaverso chi ha insultato in questi giorni la compagna di Fedez

Passano le ore e l’inchiesta sulle commesse Anas che coinvolge Denis Verdini , la quale preoccupa non poco il governo (leggi articolo sotto), non ... (lanotiziagiornale)

Gli azzurri Under 17 sono stati immortalati in un selfie dopo il raduno di Cecina dello scorso aprile. La disciplina è stata da poco ammessa alle ... (corriere)

Mentre impazza online lasu Chiara Ferragni, l'influencer iscritta da ieri nel registro degli indagati per truffa ... Intantovicenda del pandoro Balocco 'Pink Christmas' il Codacons, ...Nellasul raduno dell'estrema destra in commemorazione dei fatti di via Acca Larenzia, nel ... "Non ci interessa entrare nel solito rancido dibattito e a chi ci chiede un'opinione...Si è scatenata una vera e propria bufera attorno a Chiara Ferragni per la questione Balocco ... Noi lavoriamo e regaliamo allo Stato soldi ma fa nulla, molto più facile accanirsi sul web e trovare ...L'ex centrocampista della Roma starebbe forzando la mano per essere ceduto dal club, che però fa muro: la situazione ...