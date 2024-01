Bufera Matic | litiga anche con il Rennes | fuori dal gruppo WhatsApp | caos in Francia

FRANCIA - Per Nemanjasembra agli sgoccioli anche l'avventura in Francia con la maglia del Rennes , club scelto per lasciare la Roma l'estate scorsa. Il centrocampista non si è mai ambientato e il suo trasferimento ...... è nuovamente al centro di un'ulteriore. Questa volta, però, ci si sposta in Champions ...calcio di rigore non assegnato alla Roma dopo un fallo di mano di Fernando in seguito al cross di. ...FRANCIA - Per Nemanja Matic sembra agli sgoccioli anche l'avventura in Francia con la maglia del Rennes, club scelto per lasciare la Roma l'estate scorsa. Il centrocampista non si è mai ambientato e ...L'ex centrocampista della Roma starebbe forzando la mano per essere ceduto dal club, che però fa muro: la situazione ...