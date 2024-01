Buenos Aires | Mager agli ottavi

Emergono nuovi particolari sul caso che sta coinvolgendo l'ex calciatore di Napoli e Psg, Ezequiel Lavezzi, ricoverato in un ospedale acausa delle lesioni riportate mentre si trovava nella sua casa in Uruguay.Gianluca Mager (335) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger argentino di(41.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 64 64 l'ecuadoriano Alvaro Guillen Meza (312). Agli ottavi Mager attende il numero 1 del tabellone, l'austriaco Lukas Neumayer (233). ...Gianluca Mager (335) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger argentino di Buenos Aires (41.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 64 64 l'ecuadoriano Alvaro Guillen Meza (312) ...Torna stasera in tv su Italia 1 alle 21.20 l'appuntamento con Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il vicepresidente dell’Inter ...