Buchanan si allena e poi Bruxelles | il piano per Monza-Inter ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tajonieri ha svolto il suo vero primomento con l’, oggi farà il bis. Ma il canadese nelle prossime ore dovrà essere a. Si lavora per il. IL PROGRAMMA ? Non sarà una vera e propria corsa contro il tempo per, in quanto il tempo comunque rimane per. Il laterale canadese ieri ha svolto il suo primomento con la squadra, oggi farà il bis. Come riferisce il Corriere dello Sport, presto volerà aper ottenere il visto da extracomunitario. Il suo obiettivo è esserci sabato sera a, prima giornata di ritorno.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...