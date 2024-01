Buchanan punta Monza-Inter! Quanti minuti? L’idea di Inzaghi – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)all’esordio in Serie A. L’esterno canadese, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, vuole scendere in campo contro ilCAMPO –deciso a-Inter. Il numero 17 nerazzurro, negli scorsi giorni ha effettuato dei test atletici dall’ottimo esito e nella giornata di ieri ha svolto l’allenamento in gruppo assieme a chi, contro il Verona, non è sceso in campo. Quest’oggi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il canadese lavorerà in gruppo con la squadra al completo. Il canadese, riferisce il quotidiano, è elettrizzato dalla nuova sfida e spera di entrare presto nelle dinamiche di gioco dell’Inter. Difficile che, contro il, possa trovare tanti: l’ultima partita dicon il Bruges ...