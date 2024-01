Brie Larson pazza di Jennifer Lopez | Grazie a lei ho voluto fare l' attrice

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha coronato il sogno di incontraresul red carpet dei Golden Globe., candidata per la seconda volta in carriera al Golden Globe per Lezioni di chimica, ha coronato un suo grande sogno mentre si trovava sul red carpet dell'evento domenica sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills in California. L'era impegnata in un'intervista con Entertainment Tonight quando si è accorta chestava camminando a pochi metri di distanza da lei. Grande fan di J.Lo,ha mostrato grande emozione:"Oh mio Dio, sto per piangere. Non riesco a resistere a J.Lo" ha esclamato la star di The Marvels. Fonte di ispirazione La popstar si è avvicinata …