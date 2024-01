Bracciano | salvato giovane windsurfista

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel pomeriggio dell’8 gennaio, un intervento rapido e coordinato dei carabinieri del lago diha portato al salvataggio di uncoinvolto in un incidente a causa del forte vento. Il ventiquattrenne, incapace di raggiungere la riva, si trovava in difficoltà sul lago. I carabinieri della stazione di Trevignano hanno risposto prontamente utilizzando una motovedetta dotata di tecnologie avanzate. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio, la motovedetta dei Carabinieri è intervenuta per salvare un surfista che praticava la propria attività tra le acque del lago di. Il 24enne era rimasto ferito mentre faceva windsurf ed è stato soccorso dagli agenti della stazione di Trevignano Romano che hanno utilizzato un'imbarcazione molto moderna.