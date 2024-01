Borse europpe chiudono in rosso

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 9 gennaio 2024) In calo anche Wall Street con Boeing ancora in ribasso. L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per questa settimana per capire quali saranno le mosse delle banche centrali. Salgono i rendimenti sui Treasury. A Milano svetta Pirelli. Dollaro poco mosso, il Bitcoin mantiene le posizioni. Torna a salire il petrolio