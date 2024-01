Borse europee chiudono in rosso | Milano -0 | 5% zavorrata dai bancari

(Di martedì 9 gennaio 2024) In calo anche Wall Street con Boeing ancora in ribasso. L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per questa settimana per capire quali saranno le mosse delle banche centrali. Salgono i rendimenti sui Treasury. Asvetta Pirelli. Dollaro poco mosso, il Bitcoin mantiene le posizioni. Torna a salire il petrolio

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura dellecon il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Le, a metà seduta, si muovono all'insegna della debolezza con i listini che non hanno preso spunto dalle Piazze asiatiche con Tokyo sui massimi dal 1990. Anche i future su Wall Street sono ...Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve calo: Parigi ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,3%, con Londra, Parigi e Amsterdam negative dello 0,1%. Male Madrid, che ha ceduto l ...Seduta leggermente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,53% a 30.408 punti.