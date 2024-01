Borsa | Europa debole con occhi su inflazione Banche e tech in rosso

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’americana previsti per questa settimana per capire quali saranno le mosse dellecentrali. A Milano svetta Pirelli. Dollaro poco mosso, il Bitcoin mantiene le posizioni

Le Borse europee si apprestano ad avviare un’altra seduta in rialzo, pronte a festeggiare la fine del 2023 sui massimi con Piazza Affari in prima fila (ilsole24ore)

Un anno indimenticabile. Piazza Affari è stata assoluta protagonista in questo 2023 in cui le classi di investimento sono tornate a salire. Il Ftse ... (ilsole24ore)

Le Borse europee, a metà seduta, si muovono all'insegna della debolezza con i listini che non hanno preso spunto dalle Piazze asiatiche con Tokyo sui massimi dal 1990. Anche i future su Wall Street ...Il titolo, a [...] 09 gennaio - 12:49gira in negativo a meta' seduta, a Milano ( - 0,44%) e' rally Pirelli 09 gennaio - 12:40 *** Francia: Macron nomina Gabriel Attal nuovo primo ...Avvio di settimana all'insegna della cautela per la Borsa di Milano che chiude poi positiva (Ftse Mib +0 ,42% a 30.569 punti) e guarda, come gli altri listini, al dato sull'inflazione negli Usa atteso ...Borsa: Europa gira in negativo a meta' seduta, a Milano (-0,44%) e' rally Pirelli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Banche e… Leggi ...