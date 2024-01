Borgo Santa Caterina | incendio in appartamento | due persone fuggono alle fiamme

(Di martedì 9 gennaio 2024) Bergamo. Tragedia sfiorata lunedì sera 8 gennaio ina Bergamo. I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga, sono intervenuti per unin unin via Santuario dell’Addolorata, intorno2.57. Ad andare a fuoco è l’interoe il tetto sovrastante. Due lecoinvolte, una è riuscita a uscire da sola l’altra è stata aiutata nell’evacuazione dai Vigili del fuoco con l’autoscala. Dopo aver spento lei Vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica della struttura compromessa. Sul posto anche la Polizia di Stato e il 118.

