Boom di influenza | il medico | “Non abusate degli antibiotici”

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Glisono una risorsa preziosissima e non vanno sprecati. Assumerli quando non è necessario crea resistenze che, moltiplicate per tante persone, generano problemi per tutti”. Così il dottor Mario Sorlini, storicoad Albino e presidente della cooperativa IML – Iniziativa Medica Lombarda, lancia l’allarme sull’abuso di questi farmaci. Siamo vicini al picco dei casi di, ma è importante utilizzarli solo quando servono. Si tratta di medicinali che vengono usati per curare o prevenire infezioni dovute a batteri, impedendo la loro moltiplicazione e diffusione all’interno dell’organismo. Generalmente vengono prescritti quando è difficile che l’infezione batterica possa guarire da sola, oppure quando i tempi di guarigione sarebbero troppo lunghi. Non sono efficaci, invece, contro i virus, quindi prima di prenderli ...