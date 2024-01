Bonus 2024 e aiuti alle famiglie | tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilè arrivato e con esso le misure del governo per lecon ISEE più basso. Dall’assegno unico alla decontribuzione per le mamme, passando per il reddito energetico, ecco quali sono tutte le novità che partiranno quest’anno. L’aumento dell’assegno unico La prima novità riguarda l’assegno unico universale (AUU) per lecon figli, che lo scorso anno aveva interessato oltre 5 milioni di nuclei familiari. A partire da gennaio, l’assegno unico sarà rivalutato dall’INPS in base all’inflazione: questo significa che l’importo massimo erogabile aumenterà, passando a un minimo di 57,2 euro per i redditi oltre 45,575 euro, fino a un massimo di 199,4 euro per i redditi fino a 17,090 euro. Per ottenere l’assegno anche nelnon occorre presentare una nuova domanda, ma è ...

