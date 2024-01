Bonucci non si allena con l' Union Berlino | è ad un passo dal Fenerbahce di Dzeko

(Di martedì 9 gennaio 2024) Leonardooggi non si èto con l '. Il difensore ex Juve, nelle scorse settimane vicino alla Roma, è infatti ad undalche gli ha presentato un'offerta fino ...

Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il Frosinone , chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean Huijsen (18) che ha ... (247.libero)

Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il Frosinone , è ufficiale . Chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean ... (247.libero)

Leonardooggisi è allenato con l 'Union Berlino . Il difensore ex Juve, nelle scorse settimane vicino alla Roma, è infatti ad un passo dal Fenerbahce che gli ha presentato un'offerta fino a giugno.Djalò e Dragusin sono il nuovo che avanza, Leonardoè la vecchia guardia chesi arrende: lascerà l'Union Berlino, l'inseguimento all'Europeo 2024 passerà forse dalla Turchia considerando ...La confessione di Leo: "Nel 2016 a un passo dal Manchester City". L’esperienza all’Unione Berlino Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus sperava di ...Leonardo Bonucci oggi non si è allenato con l 'Union Berlino. Il difensore ex Juve, nelle scorse settimane vicino alla Roma, è infatti ad un passo dal Fenerbahce che gli ha presentato un'offerta fino ...