Bonaccini | “La montagna è parte integrante e vitale dell’Emilia-Romagna”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 9 gennaio 2024) FORLI’ – Nuovi servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi per le comunità montane dell’Unione dei Comuni dellaforlivese, dove questa mattina sono stati inaugurati la Casa della Comunità “Alto Bidente” a Santa Sofia (FC), nella ex sede di una casa di riposo oggetto di un importante intervento di riqualificazione, e il nuovo servizio di asilo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:ci crede: “Realizziamo politica industriale per la produzione avanzata” “Von der Leyen in Emilia-”, l’annuncio diAlluvione Emilia-: “Quando difendevo Figliuolo a destra alcuni criticavano” Alluvione,: “Con la struttura commissariale ...