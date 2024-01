Bollo auto | ecco come pagarlo per ottenere uno sconto e risparmiare da subito

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilè una delle tasse più odiate dagli italiani seconda solo al Canone Rai. Si ottiene unose si paga in questo modo. Ilè una tassa che deve essere versata dai proprietari di veicoli. È gestita dalle Regioni; tuttavia per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna la competenza cade sull’Agenzia delle Entrate. È una delle tasse meno amate dagli italiani perché deve essere obbligatoriamente versata a prescindere se il veicolo circolo su strada o resti parcheggiato in un garage tutto l’anno.: due modi per(informazioneoggi.it)Essendo una tassa regionale non è possibile sapere in anticipo l’importo da pagare, sempre se non ci si rivolge all’ACI e ai suoi uffici territoriali di competenza. In questo modo, si ...