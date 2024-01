Bollo auto 2024 | chi non dovrà pagarlo | ecco come ottenere esenzioni e agevolazioni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chipagare ilnel corso del? E a quanto ammonterà l’importo? Una domanda che,ogni anno, tantissime famiglie italiane si stanno ponendo. Per rispondere, è necessario far riferimento a due diversi parametri relativi al veicolo: la potenza del motore, misurata in kilowatt (kW); e la classe ambientale (Euro 1, 2, 3 ecc.). In ogni caso, per calcolare in modo rapido e in pochi passaggi ilè possibile utilizzare il servizio disponibile sul sito dell’mobile Club d’Italia (ACI). Dal 2020 è possibile pagare iltramite PagoPA e il versamento può essere effettuato sia online sia nei luoghi fisici che offrono questo servizio.Chiara Ferragni: arrivato al Regina Margherita il ...