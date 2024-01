Boeing 737 Max 9 | United Airlines | “Trovati bulloni allentati su diversi velivoli”

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha dichiarato di aver trovatosu737 Max 9 durante le ispezioni disposte a seguito dell’incidente dell’Alaskadella scorsa settimana.ha 79 aerei Max 9 nella sua flotta. “Da quando abbiamo iniziato le ispezioni preliminari sabato, abbiamo riscontrato casi che sembrano riguardare problemi di installazione”, ad esempio “che necessitavano di ulteriore serraggio”, ha affermatoin una nota, assicurando che si sta lavorando per riportare “l’aereo in sicurezza”. L'articolo proviene da Italia Sera.

I titoli di Boeing sono in calo di oltre l’8% nell’avvio delle contratt Azioni a Wall Street , dove il colosso statunitensi dei cieli è quotato. La ... (ilfattoquotidiano)

