Blue Monday? Niente paura | cottage | chalet e dimore per vivere al meglio la giornata

È in arrivo il, il terzo lunedì del primo mese dell'anno identificato ormai da tempo come il giorno più triste del calendario. Ma il "lato oscuro" di questa ricorrenza si può vincere, cambiando le carte ...... omaggio a Nina Simone" il concerto che vedrà protagoniste laOrchestra diretta da Luca Missiti e la cantante Simona Severini giovedì 11 gennaio alNote (doppio set alle ore 20.30, sold -...If you are a little more in your feelings than usual on January 15, blame it on “Blue Monday.” Blue Monday, the third Monday of January, is believed to be the most depressing day of the year. The ...The group of Windsor-area Michigan Wolverines fans took their tailgate vehicle — a converted ambulance — to the title game in Houston.