Blitz Antidroga a Pescara | Arrestato 31enne con Tre Chili di Marijuana e Hashish

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 gennaio 2024)- Un'operazionecondotta dalla squadra mobile diha portato all'arresto di un giovane di 31 anni nella sua abitazione, dopo un controllo in strada effettuato dalla polizia. Nel corso del, sono stati scoperti quasi tree mezzo di, accuratamente nascosti in una scatola in polistirolo destinata all'uso alimentare. Le sostanze stupefacenti erano già suddivise in bustine trasparenti sottovuoto e involucri di diverse dimensioni, pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio della città. Oltre alle droghe, sono stati sequestrati anche 2.710 euro in banconote di vario taglio, sospettate di essere provento illecito delle attività di spaccio del giovane. Durante il controllo in strada, gli agenti hanno anche ...