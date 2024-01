Blinken sul futuro di Gaza | «Molti Paesi vogliono uno Stato palestinese La guerra può finire domani | dipende da Hamas»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sonodella regione che mostrano disponibilità a investire nella ricostruzione die nel supporto ai palestinesi. Tuttavia, questo sostegno è condizionato dalla «realizzazione di uno». È quanto dichiara il segretario diUsa Antonynel corso della conferenza stampa in Israele. «Il punto di vista espresso da questiè fondamentale per porre fine una volta per tutte a un ciclo di violenza attraverso la realizzazione dei diritti politici palestinesi». Non solo. Non ha dubbisu come possa esserci una svolta nel conflitto: «Lapotrebbeseprendesse le decisioni ...